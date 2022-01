La mairie de Bastia traque les logements vacants

Aujourd'hui, 800 appartements restent vides toute l'année dans le centre-ville de Bastia, c'est à dire 12% des appartements du centre. Le chiffre est porté à 1200 si l'on considère le grand Bastia. Cela fait déjà beaucoup d'appartements vides et il en reste à identifier.

Mission difficile mais pas impossible

Cette identification est souvent compliquée, mais la mairie en fait le pari et voudrait entrer en contact avec les propriétaires de ces logements pour voir ce qui pourrait en être fait : les louer, les mettre à la vente ou encore les réhabiliter pour redynamiser le centre-ville explique Pierre Savelli, le maire de Bastia : « Les identifier c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'aujourd'hui ce rapport va nous permettre d'avoir une vision plus précise. C'est vrai que les services fiscaux font un gros travail, mais ce qui est difficile, c'est que quand un logement est vacant et qu'on a du mal à retrouver le ou les propriétaires, les courriers pour avoir des informations sont envoyés à l'adresse du logement et les gens ne prennent pas le courrier...Il y a beaucoup de problématiques comme ça qui font qu’on lance cette opération pour retrouver les propriétaires, quelques fois il n’y a même plus de propriétaires puisque ce sont des logements vacants et sans maître. Ce travail est important à faire puisque 800 logements sur le centre ancien c’est énorme.

L’enjeu c’est de voir ensuite comment faire pour qu'ils puissent être mis à la location ou à la vente et notre volonté c'est d'avoir une croissance de la population qui soit une croissance raisonnable mais une croissance quand même et surtout dans le centre ancien faire qu’il n’y ait plus de logements vacants pour favoriser l'accession à la propriété pour les couples les plus jeunes. »

Informer et régulariser

C'est Emmanuelle de Gentili, première adjointe à la mairie de Bastia, qui a présenté ce plan : « Bien entendu, on va travailler avec les propriétaires puisque nous n'allons pas décider de la finalité, mais en tous les cas, on est là pour donner des informations sur les dispositifs existants et peut être même en monter de nouveaux pour permettre à des gens qui possèdent des biens en centre-ville parce que souvent, ce sont même des propriétaires qui ne savent pas qu'ils ont des droits, peut-être à de la réhabilitation, à des OPA, à des dispositifs déjà existants, de pouvoir les réaffecter, de faire des travaux ou de les diviser souvent, il y a aussi des logements qui sont trop grands.

Malgré tout, même si Bastia est moins touché que d'autres régions, il y a quand même de l'indivision et donc nous avons peut-être des solutions. _Dans tous les cas, des choses à proposer. Le dialogue doit s'instaurer entre la ville et les propriétaires, le but étant d'_essayer d'installer de nouvelles familles et particulièrement des jeunes familles pour que la ville reste en dynamique. »