Bourges, France

Ils étaient une centaine à protester ce samedi matin à Bourges contre la suppression annoncée de trois bureaux de poste de l'agglomération : Asnières-lès-Bourges, Carnot et Gibjoncs. Parmi eux, une quarantaine d'élus de la municipalité, de tous bords politiques.

La bataille pour le maintien de ces guichets est menée depuis des mois par des collectifs de riverains mais, pour la première fois, c'est la mairie de Bourges qui était à l'initiative de la mobilisation.

"C'est une introduction à une délibération que nous prendrons en conseil municipal lundi pour s'opposer officiellement à la fermeture de ces trois bureaux de poste, prévient Pascal Blanc, le maire de Bourges, qui faisait partie des manifestants. Il me paraissait normal que les élus montrent aussi leur opposition à cette décision potentielle".

On savait les bureaux d'Asnières-lès-Bourges et de Carnot menacés de fermeture depuis des mois. Depuis peu, c'est aussi le cas pour celui des Gibjoncs.

"Dans un quartier de politique de la ville, c'est une aberration ! Comment l'Etat, les collectivités, les financeurs ont-il pu investir de l'argent pour réhabiliter ces quartiers, recréer du lien social pour ensuite en parallèle supprimer ce lieu de lien social, où des gens se rencontrent, viennent discuter ? s'indigne Pascal Blanc. C'est encore plus aberrant que pour les deux premiers donc on se bat comme on peut pour dire non à la fermeture de ces trois bureaux de poste".

Une délibération sera prise ce lundi dès le début du conseil municipal de Bourges, et elle sera envoyée également à la direction régionale de la Poste.