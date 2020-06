Landes : la mairie de Cachen recherche un couple de restaurateurs pour reprendre son unique restaurant

La mairie de Cachen, dans les Landes, recherche un couple de restaurateurs pour reprendre l'unique restaurant de la commune. Ce duo devra assurer la restauration, le service, mais aussi s'occuper de l'épicerie et du tabac presse. Un lieu de vie primordial et unique pour cette commune.

La mairie de Cachen lance une annonce : elle recherche un couple de restaurateurs pour reprendre l'unique restaurant de la commune. Un lieu de vie très important pour cette commune d'un peu plus de 200 habitants, c'est le seul établissement de la sorte qu'elle possède. La mairie recherche un duo capable d'assurer la restauration, le service, mais aussi volontaire pour s'occuper de l'épicerie et du tabac presse.

Un couple de restaurateurs multi-fonctions

La maire de la commune, Rose Langlade espère trouver un couple polyvalent, bon en cuisine mais aussi capable de gérer une épicerie : "Ils devront gérer le commerce, avec les produits de première nécessité, comme le gaz, le pain, la vente de la presse, et le tabac." Le couple assurera le restaurant, accueillera la clientèle, et se chargera du service. Côté cuisine, la maire envisage une cuisine traditionnelle : "On pencherait plus sur une cuisine landaise, avec des produits du terroir ! Du canard, du poulet... comme on faisait autrefois."

L'unique restaurant de la commune, fondamental pour le lien social

Le but, pour la maire de la commune, est de faire perdurer ce lieu de vie, unique restaurant de la commune : "Ce restaurant serait pour nous le centre de vie du village. Ce serait l'endroit où les gens se retrouveraient, pour aller chercher le pain, jouer à la belote, faire des soirées à thème. Ce restaurant pourrait être le lieu du vivre ensemble!"

Ce restaurant pourrait être le lieu du vivre ensemble

Le restaurant est situé sur la route de la mer : la maire assure qu'il est très bien placé, sur un parking qui attire des touristes l'été, mais aussi des travailleurs et des routiers lors du déjeuner.

Pour la rémunération, la mairie annonce qu'elle en discutera directement avec les candidats. Pour loger les futurs restaurateurs, un appartement est disponible à l'étage. Il peut même accueillir toute une famille, jusqu'à 4 personnes, pour les intéressés. Pour adresser sa candidature, vous pouvez passer directement par mail : mairie.cachen@orange.fr