A Chevigny-Saint-Sauveur les habitants incités à se regrouper pour payer leur électricité moins cher

Et si on se regroupait pour acheter notre électricité moins cher ? C'est ce que propose la commune de Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or) à ses habitants.

La mairie incite les habitants a être le plus nombreux possible

Acheter en gros pour acheter moins cher . On comprend bien le principe si on parle de boites de conserves ou de pommes de terre.. Eh bien figurez vous que l'on peut aussi appliquer ce principe a l’électricité et au chauffage. A l'est de Dijon , la commune de Chevigny-Saint Sauveur propose à ses habitants de se grouper pour négocier un tarif d’électricité plus avantageux.

La commune s'appuie sur une société dijonnaise : Wikipower. C'est elle qui va chercher des contrats plus avantageux pour toutes les personnes qui se seront inscrites. Chevigny-Saint-Sauveur estime que chaque ménage pourrait réduire sa facture de 180 euros par an. Orniza est une habitante de la commune, elle a découvert dans sa boite aux lettres cet appel à se grouper et elle est très tentée:

"Je n'ai pas encore rempli l’imprimé de la mairie,mais cela peut être intéressant, car EDF a encore augmenté ses prix" assure Orniza qui calcule payer "50 euros d’électricité par mois, alors oui en se regroupant, ce sera mieux."

Un achat groupé ouvert à tous, au delà de la commune

En 2 jours, plus de 100 personnes se sont déjà inscrites pour cet achat groupé. Guillaume Ruet, le maire de Chevigny-Saint-Sauveur a le sourire. Sa commune de 11 mille habitants est la première en Côte-d'Or à tenter cette expérience, et il se dit qu'il ne s'est pas trompé.

"On constate par le biais de notre Centre communal d'action social qu'il y a des gens qui ont du mal a boucler leurs fins de mois. Alors economiser 15 à 20 euros par mois ce n'est pas négligeable.. et en plus cette offre est ouverte aux personnes qui habitent en dehors de la commune. En fait par notre biais, tout le monde peut en profiter !"

Guillaume Ruet, le maire de Chevigny-Saint-Sauveur © Radio France - Olivier Estran

Pourquoi cela semble important pour le maire de Chevigny-Saint-Sauveur Copier

On a jusqu'a fin mars pour s'inscrire sur le site de la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur. Mais cette idée de se grouper pour changer de fournisseur d’énergie n'emballe pas forcément tout le monde. Sylvain , par exemple, reste méfiant :

"Je suis de l'ancienne generation" sourit ce résident. "Je fais confiance à ce que je trouve dans ma boite aux lettres et je paye ce que j'ai à payer."

Et pourtant , on serait tenté de répondre : ça marche. Il y a deux ans Wikipower a monté la même opération avec nos voisins d'Auxerre, dans l'Yonne. L'opération a débuté avec un peu plus de 600 personnes, et cela a suffi a vraiment faire baisser la note d’électricité. Alexandra Garrigue est chargée de mission "énergie" pour l'agglomération Auxerroise.

L'exemple d'Auxerre Copier

"Je peux vous parler a titre personnel , car en participant à l’expérience , j'ai économisé sur l'année 350 euros en gaz et electricité. Du coup , on lancé une nouvelle campagne d'inscriptions en 2020 et le nombre de candidats a été multiplié par 4 , on compte 2.700 demandes."

Ce système est même approuvé par l'UFC-Que-Choisir. L'association de consommateurs mène des achats groupés d’énergie depuis plus de 4 ans en Côte d'Or. Environ 4 mille personnes en profitent a travers tout le département de la Côte -d'Or, avec "une économie de 132 euros par an" précise Odette Mairey la présidente de l'UFC 21. L'association va lancer une nouvelle campagne d'inscriptions pour le deuxième semestre de cette année.