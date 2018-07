Dax, France

A un mois de la feria, la maire de Dax Elisabeth Bonjean ne sait toujours pas si l'Etat lui demandera de payer la facture des policiers, CRS et gendarmes déployés pour assurer la sécurité de l’événement. C'est en fait la suite de l'affaire de la circulaire dites Collomb, du nom du ministre de l'Intérieur. Circulaire publiée en mai dernier et qui a déclenché une vague d’émoi et de colère chez de nombreux responsables de festivals de musique en France. Même Jack Lang, le père de la fête de la musique, s'en était insurgé.

Le texte "prévoit de facturer aux organisateurs le déploiement des forces de l'ordre. Les responsables des festivals devront désormais régler la facture des policiers déployés sur et aux abords des lieux, ainsi que certains types de matériels." Une circulaire complétée quelques semaines plus tard par un communiqué de presse se voulant apaisant.

Communiqué commun du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Culture - DR

Bayonne a reçu la facture

Et si Elisabeth Bonjean est aussi inquiète, c'est qu'elle affirme que la ville de Bayonne a reçu une facture pour les frais de sécurité. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, la mairie de Bayonne ne nous l'a pas confirmé. Selon les estimations de l'élu dacquoise, à Dax, le montant de la facture pourrait s'élever à plus de 100 000 euros.