La mairie de Mont-de-Marsan devrait racheter les "Nouvelles Galeries" dans le centre-ville

Depuis 2008 et sa fermeture, les montois passent devant et se demandent ce que les "Nouvelles Galeries" vont devenir. Avant l'été, la mairie de Mont-de-Marsan devrait racheter ce bâtiment du centre-ville. Le Maire souhaite y voir une ou deux grandes enseignes s'y installer.

Mont-de-Marsan, France

Ça faisait dix ans que la mairie de Mont-de-Marsan attendait ça, c'est presque fait. Lors du prochain conseil municipal de la ville, à la mi-mai, le maire va proposer que la mairie rachète le bâtiment des "Nouvelles Galeries" dans le centre-ville. Charles Dayot et les héritiers de la propriétaire des lieux, décédée il y a quelques mois, se sont mis d'accord sur un prix de vente.

Selon nos informations, le prix négocié est bien en dessous de ce que l'ancienne propriétaire souhaitait depuis 2008 ( environ 6 millions d'euros ). Tous les papiers de vente devraient être signés avant l'été.

" Il n'y aura pas de grosses multinationales à Mont-de-Marsan" selon Charles Dayot

Pour ceux qui imaginent déjà des enseignes, comme les magasins de vêtements Zara ou Primark, dans le centre de ville de Mont de Marsan et bien, ça ne devrait pas être le cas. Le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot l'affirme : " Les grandes marques ne viennent pas dans ce type de ville par contre on va regarder ce qui se passe dans des villes de notre taille. On va voir à Auch, Lorient ou Castres. Il y a peut-être des enseignes qui n'y sont pas encore donc on y travaille"

A quoi vont ressembler ces " Nouvelles Galeries" de Mont-de-Marsan?

Dans les "Nouvelles Galeries" de Mont-de-Marsan, il devrait y avoir une ou deux enseignes de magasin pour faire vivre les 850 mètres carrés d'espace du rez-de-chaussée. Dans le haut du bâtiment, rien n'est encore fixé mais la mairie imagine déjà des bureaux ou des logements.

Depuis l'an dernier, le maire de Mont-de-Marsan a pu pénétrer dans les "Nouvelles Galeries" avec plusieurs bureaux d'études pour constater les travaux à réaliser. Il y en aura beaucoup parce que certaines parties du bâtiment ne sont plus aux normes notamment avec la présence d'amiante dans les locaux.

La mairie montoise a prévu de demander aux habitants ce qu'ils souhaitent faire de ces galeries. Une consultation citoyenne doit se dérouler entre juin et août prochain. On ne connait pas encore la forme que cela prendra. Le maire de Mont-de-Marsan devrait annoncer ce qu'il se passera dans les "Nouvelles Galeries" d'ici la fin de l'année.