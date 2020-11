La mairie de Montfort-sur-Risle édite un catalogue de Noël avec les commerçants de la commune

De la brocante à l'opticien, en passant par la boucherie, tous les commerces de la commune de Montfort-sur-Risle (Eure) sont représentés dans le catalogue de Noël que vient d'éditer la municipalité, pile pour les fêtes de fin d'année.

350 catalogues distribués aux habitants

"Cela faisait des semaines qu'on se posait la question de ce qu'on pouvait faire pour nos commerces", explique Michel Pierre, le maire de la commune. A la mairie, la chargée de communication est arrivée avec cette idée, reprise unanimement par le conseil municipal. En collaboration avec les commerces, 350 catalogues ont donc été édités avec des photos de peluche, le menu du restaurant, etc., tout ce que l'on peut trouver dans la commune qui compte moins d'un millier d'habitants.

"Cela a demandé beaucoup de préparation en amont en termes de photos, en termes d'encarts et de rédaction", explique encore Michel Pierre, invité ce lundi de France Bleu Normandie.

"On a aujourd'hui douze magasins fermés, poursuit le maire. Il s'agit du dynamisme de la commune et on ne pouvait pas les laisser à l'écart... J'espère vivement que l'on va pouvoir redresser la tête rapidement, pour leur survie. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'amertume, de tristesse et de peur pour l'avenir."