La mairie de Nancy va lancer ses bons d'achats bonifiés pour relancer le commerce de centre-ville

La mesure avait été annoncée dès le premier conseil municipal de la nouvelle majorité à Nancy : des bons d'achats bonifiés par la Ville pour doper le commerce de centre-ville. On connaît désormais les détails de sa mise en oeuvre. La Mairie va proposer à ses habitants des bons d'achats bonifiés à dépenser à partir du 24 août dans les commerces de Nancy, qui participeront à l'opération. Des commerçants nancéiens qui pourront s'inscrire à partir du jeudi 30 juillet via la plate forme achetez-grandnancy.fr pour pouvoir encaisser ses chèques quand ils seront mis à disposition. Un bon d'achat de 10 euros vous coûtera 8 euros, deux euros étant versés par la Ville, avec un maximum de 250 euros de bon d'achats pour une dépense réelle de 200 euros.

La ville de Nancy va proposer des bons d'achats bonifiés pour relancer le commerce de centre-ville © Radio France - CEDRIC LIETO

Un coût de 500.000 euros pour la Ville

Un coup de pouce qui va coûter 500.000 euros à la ville de Nancy pour une émission de 2,5 millions d'euros de chèques. Une façon de relancer le commerce de quartier et de centre ville pour le maire Mathieu Klein :

"L'idée, c'est d'inciter les Nancéiens à consommer auprès des commerces de leur quartier ou du centre-ville. Plutôt que de dépenser huit euros dans un centre-commercial en périphérie ou sur internet, pour le même engagement financier, dépensez dix euros dans un commerce de Nancy. C'est jusqu'à 250 euros, c'est un soutien significatif au pouvoir d'achat des habitants. Cette mesure, là où elle fonctionne, fait ses preuves."

Valable jusqu'à fin janvier 2021

Les habitants de Nancy auront jusqu'au 15 décembre pour acheter les chèques en ligne ou dans des points relais et jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dépenser. De quoi couvrir les dépenses de rentrée, de fin d'année et les soldes d'hiver. Au moment, où les commerçants risquent de souffrir le plus selon Sébastien Duchowicz, président des Vitrines de Nancy :

"Pour l'instant, il n'y a pas eu de fermetures à cause du Covid. On sait que les difficultés vont surtout apparaître au prochain semestre ou en début d'année prochaine où le commerçant va devoir rembourses ses prêts. Il y aura des difficultés si les clients ne sont pas au rendez-vous dès septembre-octobre."

Une mesure qui ne suffira pas, Mathieu Klein veut toujours rendre les transports en commun gratuits le week-end ou mettre en place des livraisons solidaires pour doper le commerce de centre-ville.