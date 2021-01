La mairie de Paris Centre organise une tombola pour aider les commerçants

La Mairie de Paris Centre qui regroupe les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la capitale a eu une idée pour venir en aide aux commerçants de son secteur. Elle organise une grande tombola pour "promouvoir et de soutenir les commerces indépendants de proximité durement impactés par la crise liée au COVID-19", précise la mairie dans un communiqué. Les bons cadeaux, qui seront distribués, doivent inciter les habitants à aller acheter dans les boutiques près de chez eux.

La Mairie de Paris Centre a alloué un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour cette tombola qui permet de soutenir les commerçants mais aussi le pouvoir d'achat des habitants du secteur.

Inscriptions obligatoires

Les commerçants et artisans qui veulent participer ont jusqu'au 17 janvier 2020 pour s'inscrire à cette adresse : DDCT-tombola_pariscentre@paris.fr

Les habitants de Paris Centre devront aussi s'inscrire. Pour eux, l'ouverture des inscriptions se fera le 20 janvier et elles se termineront le 28 février.

Ceux qui seront tirés au sort recevront un bon cadeau de 30 euros. Cette somme sera à dépenser dans les commerces de Paris Centre qui participent à cette initiative.

Le tirage au sort est prévu le 12 mars. Les résultats seront annoncés quelques jours plus tard le 16 mars.

