La mairie de Paris va augmenter la taxe foncière pour faire face à la crise énergétique et à l'inflation

Pour un logement de 75m², cette hausse de la taxe foncière représente près de 300 euros en plus par an.

La mairie de Paris annonce ce lundi 7 novembre vouloir augmenter la taxe foncière de sept points, pour la faire passer de 13,5% à 20,5% en 2023. Cette mesure fait partie du rapport d'orientation budgétaire qui sera examiné par les conseillers de Paris à la mi-novembre avant un vote en décembre prochain. Elle doit permettre de faire face à la hausse des dépenses, notamment liées à l'inflation et à la crise énergétique qui représentent au total 215 millions d'euros supplémentaires.

ⓘ Publicité

A Paris, le propriétaire d'un logement de 75 m² paie actuellement en moyenne 576 euros par an, avec cette augmentation, il paiera 874 euros soit près de 300 euros en plus. La Ville de Paris précise qu'une taxe foncière à 20,5% reste deux fois moins élevée que dans les autres grandes villes de France. Cette mesure doit permettre d'augmenter les recettes de 586 millions d'euros l'an prochain.

Deux catégories seront malgré tout exonérées à 100% : les personnes bénéficiaires des minima sociaux et les propriétaires qui ont entrepris ou vont entreprendre des travaux de rénovation thermique de leur logement entre 2020 et 2026. Cette exonération vaut pour cinq ans.

Augmenter la taxe foncière plutôt que de dégrader les services publics

La mairie de Paris estime que cette augmentation de la taxe foncière est un "effort important mais nécessaire". Il n'était pas question pour elle de compenser la hausse des dépenses par une dégradation des services publics, en renonçant par exemple aux transports gratuits pour les plus jeunes et les seniors. Elle veut aussi pouvoir continuer à soutenir les cantines scolaires parisiennes et elle doit les aider à absorber une hausse de 40%. Dans le même temps, cela doit aussi permettre de continuer à investir. En 2023, Paris prévoit d'investir 1,7 milliard d'euros.

Le premier adjoint Emmanuel Grégoire regrette le manque de soutien de l'Etat pour aider les collectivités à faire face à "ces crises qui s'inscrivent dans la durée". Plusieurs propositions de la Ville de Paris pour arriver à boucler son budget ont finalement été retoquées par le projet de budget du gouvernement comme celle de relever le taux de la taxe de séjour. "Anne Hidalgo avait promis lors de sa campagne de ne pas augmenter les impôts mais les Parisiens comprennent que la situation a changé", assure Emmanuel Grégoire.