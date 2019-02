La mairie de Perpignan annonce une (petite) baisse d'impôts, l'opposition dénonce un tour de passe-passe

À en croire le maire de Perpignan, les comptes de la ville sont si bons qu'une baisse des impôts sera annoncée ce jeudi soir au conseil municipal. L'opposition pointe les transferts entre les budgets de l'agglo et de la ville et parle d'une annonce électoraliste, à un an des élections municipales.

Il sera question de gros chiffres ce jeudi soir au conseil municipal de Perpignan : le principal point à l'ordre du jour est le débat d'orientation budgétaire 2019, avec, selon la mairie, des indicateurs budgétaires dans le vert. La municipalité se félicite de la bonne tenue de ses comptes, elle affirme être parmi les trois communes de France les mieux notées pour la crédibilité de sa gestion par la Direction générale des finances publiques.

Parmi les données mises en avant par le maire Jean-Marc Pujol, les dépenses réelles de fonctionnement, inférieures de près de 4 millions d'euros au seuil de 152 millions imposé par l'État, le résultat comptable en hausse de plus de 7 millions depuis 2014, tout comme la capacité d'autofinancement brute, alors que le délai moyen de remboursement du stock de dette devrait être en baisse pour l'année 2019 à 6,21 années, contre 6,98 en 2018.

Une baisse de quelques euros par an pour les propriétaires perpignanais

À en croire le maire, les chiffres sont si bons qu'à 13 mois des élections municipales, il va annoncer une baisse des impôts municipaux en 2019. Cela concerne la taxe sur le foncier bâti, dont le taux était en 2018 de 27,46% (la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, autre fiscalité sur laquelle la mairie peut jouer, ne bouge pas).

L'ampleur de la baisse est encore à définir. "Je crois que cela n'est jamais arrivé à Perpignan, explique Jean-Marc Pujol. J'attends les derniers chiffres, notamment ceux des bases fiscales, mais nous devrions être autour d'une baisse de 0,5 à 1%". Le nouveau taux, une fois la baisse actée, devrait donc se situer entre 27,18% et 27,32%, ce qui devrait représenter une économie de quelques euros par an pour les propriétaires perpignanais. Jean-Marc Pujol affirme que cette baisse ne sera pas répercutée sur les impôts prélevés par l'agglomération : "Il n'y aura pas de report, parce que ce serait trop facile, j'assume la gestion de la municipalité".

Une promesse dénoncée par Louis Aliot, élu de l'opposition Rassemblement national à la mairie de Perpignan, car cette hausse a eu lieu il y a quelques années : "En tant que président de l'intercommunalité, il a doublé le montant de la taxe foncière prélevée par l'agglo, et il fait mine maintenant, comme par hasard à Perpignan, de la baisser. C'est vraiment une mesure d'annonce destinée à tromper les Perpignanais, pour pouvoir dire 'Je suis un bon gestionnaire'. Maintenant qu'il a transféré beaucoup de charges de Perpignan sur l'agglo, il dit 'Regardez, ma gestion est bonne'. On vous augmente d'un côté, et puis on fait mine de vous enlever de l'autre. Les Perpignanais, eux, sont soumis à la taxe des deux côtés !"

Le chantier de la salle Casenove lancé dans les prochains mois

Pour ce qui est des investissements de la ville, elle prévoit d'y consacrer 60 millions d'euros cette année (315 euros par habitant, soit le sixième rang des villes de plus de 100.000 habitants) : comme annoncé, plusieurs gros chantiers vont être lancés dans les mois à venir, comme l'extension de la fac en centre-ville, la rénovation du parking Arago pour faciliter le maintien du palais de justice sur les quais de la Basse, ou encore 20 millions d'euros pour des projets de proximité dans les différents quartiers de la ville.

Mais le plus gros morceau, selon le maire Jean-Marc Pujol, c'est le chantier de la salle Casenove, qui devrait coûter 17 millions d'euros au Haut-Vernet. "Les travaux vont commencer en 2019, pour une ouverture de la salle prévue fin 2020. Sur 17 millions d'euros, nous avons obtenu 9,7 millions de subventions [de la Région, du Département, de l'agglomération, de l'État et du Centre national pour le développement du sport]. C'est une salle qui manquait à Perpignan. Elle pourra recevoir de 2.500 à 5.000 personnes, et ne sera pas uniquement une salle de sports, mais elle pourra aussi recevoir des manifestations culturelles, comme des concerts. C'est le dernier équipement qui manquait à Perpignan, mais aussi au département".