La Mairie de Perpignan veut "redonner une âme" aux commerces du centre-ville

"Le centre-ville n'est plus celui que l'on connaissait il y a quelques années", reconnaît Frédéric Guillaumon, adjoint à la mairie en charge du commerce. En sont témoins les nombreux rideaux baissés à Perpignan, par exemple rue des Augustins. Alors, la Ville s'est engagée ce lundi à redynamiser les commerces, une des promesses de campagne de Louis Aliot.

Pour cela, Stéphane Roussel a été désigné "Développeur du centre-ville". Il a quatre mois pour faire un diagnostic de la situation, et il a déjà quelques remarques. "Ça ne sert à rien de mettre un énième magasin de fringues, qui ressemble à celui du voisin. On peut ramener du prêt-à-porter, mais qui soit une offre complémentaire", avoue Stéphane Roussel, qui évoque, en revanche, le manque de prêt-à-porter masculin.

Sa mission va donc être de séduire de nouveaux commerçants, de préférence des "indépendants", pour augmenter la fréquentation des rues du centre-ville.

"Cette rue, on va lui redonner une âme" - Frédéric Guillaumon, adjoint à la mairie en charge du commerce

Un constat partagé par certains commerçants, justement, comme Philippe, qui s'est installé il y a un an. "En un an, j'ai deux magasins en face de chez moi qui ont fermé. Ça fait mal pour le commerce. Les gens ne s'arrêtent plus. Ce n'est plus un centre-ville qui vit", se désole-t-il. Dans la rue des Augustins, Inès tient un salon de thé asiatique, elle aimerait voir de nouvelles boutiques dans la rue, qui ramènerait une clientèle plus jeune. "Notre clientèle, c'est plus une clientèle jeune, des lycéens, des collégiens, des étudiants. Du coup, ils viennent ici, mais après, ils repartent directement dans le centre avec nos boissons."

Justement, la mairie a annoncé ce lundi avoir un projet de "reconquête" de la rue des Augustins : "On est en train de racheter les locaux commerciaux. Et à ce moment-là, nous, cette rue, on va lui redonner de l'âme", confie Frédéric Guillaumon, "autour d'un thème qui sera peut être de l'artisanat, de la seconde. Mais en tout cas, il faut lui redonner une âme".