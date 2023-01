La mairie de Poilley recherche un repreneur pour l'unique commerce de la commune

Qui pour reprendre le commerce de Poilley ? Dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, près de Fougères, cette commune rurale cherche toujours un repreneur pour l'unique établissement multiservices du village, fermé depuis mi-novembre. La mairie, qui est propriétaire des lieux, lance un appel à candidature car c'est la vie de cette commune de 400 habitants qui est en jeu pour la municipalité.

ⓘ Publicité

Un enjeu économique et surtout social

Situé en plein milieu du village, le long de la route principale, ce commerce nommé "Le Lyonnais" fait tout : restaurant, bar, tabac, épicerie, c'est le cœur de la commune comme l'explique Noël Demazel, le maire de Poilley : "Le bar a été refait, l'épicerie également. A une époque, on y trouvait de tout, notamment le dépôt de pain et puis même des produits frais. Ça dépannait très bien parce qu'on a une partie de la population qui est âgée quand même. On a aussi pas mal de locations par rapport à des ouvriers qui travaillent dans le secteur."

Le maire Noël Demazel et son adjoint Bertrand Caraës sont toujours en quête d'un repreneur. Ils n'attendent qu'une chose : revoir du monde assis dans ce bar. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Forcément, devant cet établissement entièrement vide, les chaises rangées sur les tables, les réfrigérateurs vides et les tireuses à bières à sec, le maire et son deuxième adjoint sont nostalgiques : "On a toujours fait l'effort d'investir pour que le commerce reste vivant et attractif. On l'a toujours modernisé et remis propre pour qu'il soit accueillant. De le voir fermer, c'est toujours difficile. Le bourg est mort ! Moi, j'ai toujours connu ce commerce là, c'était un café et une boucherie. Autrefois, il y avait un club de foot et la troisième mi-temps se passait dans le café. C'était des souvenirs mémorables."

Les étagères de l'ancienne épicerie sont aujourd'hui vides. Le commerce a fermé ses portes depuis la mi-novembre. © Radio France - Julien Prouvoyeur

La réouverture du commerce se fait attendre par la municipalité mais aussi par les habitants de Poilley, comme Gilles. Il réside à quelques mètres de l'établissement, sa femme l'a tenu pendant 14 ans : "Ce n'est pas seulement un commerce multi-services que l'on veut, c'est aussi un point de rencontre. L'été quand il fait beau, il y a une petite terrasse, donc ça permet d'aller faire un petit tour. Ici, les gens venaient chercher leur pain ou leur journal et ils se rencontraient, ils restaient prendre un petit café, discuter, passer la matinée au final."

"Il y a toute une clientèle de personnes âgées, une clientèle de gens qui travaillent autour, rassure le maire de cette commune rurale de 400 habitants. Oui c'est un vrai challenge mais si les gens y trouvent un bon accueil, ils sont prêts à y mettre le prix qu'il faut quand même. Après, il faut que la gestion soit rigoureuse mais bon, il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui ont réussi !"

A ce jour, plus d'une quinzaine de dossiers ont été envoyés par la municipalité. Si vous êtes intéressés par ce projet, les dossiers de candidature sont à retirer à la mairie de Poilley. Ils sont également disponibles par email à l'adresse suivante : mairie.poilley@wanadoo.fr ou par téléphone au 02.99.95.13.88