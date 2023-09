La mairie de Sète annonce des mesures pour préserver le pouvoir d'achat des habitants

Le pouvoir d'achat est la priorité pour le maire de Sète, François Commeinhes. Il fait sa rentrée politique en annonçant plusieurs mesures en faveur des ménages les plus fragiles.

ⓘ Publicité

Pas de hausse de la taxe foncière

la ville annonce d'abord qu'elle n'augmentera pas la part communale de la taxe foncière en 2024. "On n'avait pas pu la baisser de 20% entre 2017 et 2019, explique François Commeinhes. Cette fois, on ne peut pas la baisser, mais au moins, elle n'augmentera pas."

Des abonnements de bus remboursés

Un geste pour les usagers des transports en commun : les abonnements annuels seront remboursés à 100% en janvier 2024 pour les plus de 65 ans non imposables et les moins de 18 ans dont les parents sont non imposables. Quelque 500 Sétois sont concernés. Une mesure à 50.000 euros. Pour les 18-64 ans non imposables, la moitié de l'abonnement sera remboursé en 2024.

L'arrivée du Pass agglo, gratuit, permettra également d'obtenir des réductions pour des activités sportives et culturelles, des locations de vélo, des entrées aux musées, dans les piscines ou pour des matchs de volley de l'Arago de Sète par exemple.

Une mutuelle pour les 7.000 Sétois qui en sont privés

La santé, une priorité. Un récent diagnostic commandé par la mairie montre que 7.000 Sétois n'ont pas de complémentaires santé aujourd'hui. La municipalité va donc faire un appel d'offre groupé, pour que ces mutuelles fassent des tarifs intéressants aux sétois non couverts. Une sorte d'offre labellisée par la ville qui espère ainsi faire baisser les prix de 20%.

Favoriser les économies d'énergie

Enfin, 1.750 logements seront équipés, gratuitement d'un boitier intelligent de la société Voltalis. Connecté aux radiateurs électriques, il permet des coupures de très courte durée, 10 minutes environ, ce qui entraine des baisses de consommation et donc des économies.