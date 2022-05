À Strasbourg, les cafetiers redoutent la disparition de leurs terrasses matinales

La mairie de Strasbourg entend faire appliquer et refondre un règlement négligé depuis des dizaines d'années qui dispose que les cafés des rues piétonnes ont interdiction d'installer leur terrasse avant 11h du matin. La remise en cause du statu quo inquiète les cafetiers.

La mairie de Strasbourg entend remettre de l'ordre sur les terrasses des cafés du centre-ville. Malgré ce que pourrait laisser penser le décor des rues piétonnes strasbourgeoises le matin, les cafés et salons de thé n'ont pas le droit d'installer de terrasse dans la rue avant 11h.

Ce règlement municipal de 1951 n'est plus appliqué depuis des dizaines d'années. Mais depuis quelques semaines, la municipalité balaie ce statu quo en multipliant les contrôles dans les rues de l'hyper-centre, arguant que l'emprise des terrasses gêne la circulation des véhicules de livraison. Une "concertation" entre associations de riverains, représentants des cafetiers et services de la Ville est en cours pour refondre les règles, et faire appliquer l'interdiction.

"Un coup de massue"

Depuis une dizaine d'années, le salon de thé Suzanne situé rue du 22-Novembre accueille ses clients en terrasse dès 8h. Mais mercredi 25 mai, suite à une plainte d'un riverain, la police municipale vient rappeler les règles à Samuel Alizadeh, le fils du propriétaire. Un rappel à l'ordre de mauvais augure. "C'est un coup de massue. Notre modèle économique est basé sur cette clientèle-là, celle du matin. Si on nous interdit notre terrasse matinale, ça va être très problématique, on risque de perdre un quart de notre chiffre d'affaires journalier, et cela pourrait entraîner un licenciement", s'alarme le cafetier.

Comme plusieurs confrères de la rue du 22-Novembre, il dénonce dans une lettre commune une "démarche incompréhensible" de la mairie, prévoit des "conséquences dramatiques sur nos entreprises et encore au-delà, sur l'attractivité et l'animation de notre centre-ville, et réclame de "maintenir l'ouvertures (sic) de nos terrasses à 7h comme il en est usage depuis un âge si lointain que plus personne ne s'en souvienne (sic)".

Malgré la bronca, les cafetiers de la rue du 22-Novembre se disent "ouverts au dialogue". Christophe Weber, le directeur de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (Umih) dans le Bas-Rhin les représente au sein de la "concertation" initiée par la municipalité. "En signe de bonne volonté nous avons demander à nos adhérents de réduire au maximum la taille de leur terrasse. Nous devons trouver un juste compromis", assure-t-il. Depuis la première descente de police municipale, Suzanne, Riss et Secrets de Table ont amputé leurs terrasses matinales d'une rangée.

Un nouveau règlement courant 2023

L'adjoint au maire en charge des espaces publics partagés des voiries des foires et marchés, Pierre Ozenne est à la manœuvre du côté de la municipalité et entend bien réformer les règles d'installation des terrasses des cafés. L'élu a déjà fixé les objectifs de ce futur arrêté: "Il s'agira pour nous de définir, dans l'ensemble des rues piétonnes les endroits où on pourra disposer de suffisamment d'emprise pour les livraisons et en fonction de ce qui est nécessaire, définir les emprises relictuelles dans lesquelles on pourrait installer les terrasses. On définira à ce moment là des dimensions matinales. Aujourd'hui elles ne sont pas autorisées ; en revanche demain, nous leur permettrons d'avoir un espace pour pouvoir commercer, qui sera d'une taille nécessairement différente. Aujourd'hui, l'ensemble des salons de thé et des cafetiers disposent d'un intérieur. On doit aussi trouver un point d'équilibre entre l'usage extérieur de la ville, dont la fonction première reste la desserte, et l'espace intérieur dont disposent déjà ces établissements."

En attendant un arrêté municipal courant 2023, un premier cadre temporaire régissant l'installation des terrasses matinales à Strasbourg verra le jour au début du mois de juin. D'ici là, la mairie l'assure, elle fera preuve de "pragmatisme, et non de dogmatisme" en ne verbalisant pas les cafetiers.