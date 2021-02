La mairie de Toulouse prolongera l'extension de ses terrasses dès que les bars et restaurants rouvriront

"Je peux comprendre qu'ils soient acculés", reconnaît Cécile Dufraisse, adjointe à la mairie de Toulouse en charge de l'occupation du domaine public, au sujet des restaurateurs qui souffrent de plus en plus de rester fermés, dans le cadre de la politique de prévention face à la propagation du coronavirus. "Mais, je les appelle, à Toulouse, à rester fermés." Ce lundi 1er février, plusieurs restaurants, partout en France, ont symboliquement rouvert leurs portes pour dire leur colère et leur désarroi face à une situation qui dure depuis plusieurs mois.

Pour une réouverture progressive des restaurants

"Moi, je suis pour une réouverture progressive des restaurants", dit encore l'élue toulousaine. "Tout en faisant attention à cette crise sanitaire avec ce que le gouvernement nous annoncera. Ce serait plutôt bénéfique d'avoir une réouverture progressive des restaurants pour mieux les accompagner, comme on fait depuis maintenant un an." Cécile Dufraisse explique la mairie de Toulouse pratiquera à nouveau l'extension des terrasses des bars et restaurants sur le domaine public dès leur réouverture, et ce jusqu'en septembre 2021, pour optimiser à nouveau leur exploitation comme la collectivité l'avait fait au premier déconfinement. "On dépend beaucoup de ce que va nous annoncer le gouvernement et nous, collectivité, on planche à chaque nouvelle décision."

"Je n'avais pas l'impression de prendre des risques quand j'allais au restaurant", poursuit Cécile Dufraisse. Les restaurateurs ont mis tout en place pour que la sécurité de chacun soit présente." Elle qui insiste sur le soutien de la ville de Toulouse envers ses commerçants, bars et restaurants depuis le début de la crise sanitaire. "Sur toute l'année 2020, ils ont pu bénéficier de la gratuité de la redevance et cette année, nous mettons en place une redevance calculée au prorata de l'exploitation commerciale des restaurants." Cécile Dufraisse se dit enfin "convaincue" qu'on se dirige tout droit vers un troisième confinement.