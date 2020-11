La mairie du Coteau aide les petits commerçants à passer à la vente en ligne

En cette période de pandémie, la maire du Coteau, dans la Loire, Sandra Creuzet-Slepcevic, veut aller plus loin et aider les petits commerçants de sa commune à passer le cap difficile de la 2e vague de confinement, qui les oblige à tenir leur boutiques fermées.

Elle propose donc de les aider financièrement à passer plus facilement au commerce en ligne sur les plates formes existantes.

"J’ai toujours affiché un soutien très fort à l’économie de proximité, sachant qu’en plus au Coteau on a une grande avenue remplie de commerces avec des artisans et commerçants de qualité. Donc ce que j’ai proposé de faire, avec l’office du commerce, c’est un chèque numérique. Les commerces sont fermés, mais ils peuvent encore vendre en ligne, alors nous municipalité on leur propose de prendre en charge l’abonnement d’une année sur des plates-formes de type "achetezenroannais.fr" ou une autre start-up "click-eat" et donc on propose à tous les commerçants et artisans qui souhaitent adhérer à ce type de plate forme numérique de prendre en charge leur abonnement. On remboursera à hauteur de 200 € le montant de l’abonnement à l’année. C’est également un geste destiné à appuyer de nouvelles pratiques professionnelles pour eux" déclare-t-elle.