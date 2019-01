La mairie du Havre veut pouvoir choisir les commerces qui s'installent dans son centre-ville

Le Havre, France

La ville du Havre souhaite avoir un droit de regard sur les commerces qui vont s'installer en centre-ville. C'est ce qu'on appelle le "droit de préemption commercial". La mesure a été débattue en conseil municipal lundi soir.

Voilà le concept: à chaque fois qu'un local se libère dans les rues du centre-ville (voir les rues marquées en rouge sur la carte ci-dessous), la mairie a son mot à dire. Son objectif: augmenter le nombre de commerces et/ou d'artisans qui s'installent, en limitant le nombre de boutiques de services (banques, assurances ou mutuelles par exemple).

Les rues concernées par le droit de préemption sont en rouge - Ville du Havre

"Ce n'est pas une chasse aux assureurs ou aux banques, rassure Luc Lemonnier, maire du Havre, "un centre ville "commercial" fonctionne bien s'il y a de tout". Il explique que plus il y a de commerces, plus il y a de passage, et donc d'activité dans le centre-ville.

"On ne doit pas avoir trop de services, par exemple cinq banques et deux assureurs au milieu d'un seul magasin de vêtement. Il faut que cela soit équilibré", explique Luc Lemonnier, le maire du Havre

Ce droit de préemption ne s'applique qu'au moment d'une transaction c'est à dire que la ville ne pourra intervenir qu'en cas de départ d'un commerce. La "revitalisation" du centre-ville souhaitée par la municipalité sera donc longue : sur l'année 2018, 15 commerces se sont installées dans le "centre-ville" du Havre