La Maison 24 s'est adaptée à la crise pour les distributions alimentaires de Noël

Distribution de fruits et légumes livrés le matin même

Chaque année l'association d'aide aux plus démunis La Maison 24 organise un goûter de noël festif dans l'après-midi du 25 décembre pour ses bénéficiaires. Cette année, les bénévoles ont du s'adapter puisque ce traditionnel rassemblement n'a pas pu avoir lieu.

En plus de cet impossibilité de rassembler tout le monde le 25, le nombre de bénévoles a du être réduit. Le nombre bénéficiaires a également du être ramené à 380 contre 700 habituellement, malgré une forte demande. En revanche, l'association a tenu à marquer le coup pour les fêtes lors des deux distributions hebdomadaires mises en place depuis le début du confinement. Le samedi 19 et lundi 21 décembre, les colis distribués étaient bien plus garnis que les semaines précédentes.