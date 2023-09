"La maison brûle", Jean-René Etchegaray s'inquiète pour la location de logements au Pays Basque

"Il y a un danger pour le logement à l'année", assure Jean-René Etchegaray. Le maire de Bayonne et président de la communauté d'agglomération Pays Basque réagit après la publication du bilan de l'observatoire local des loyers privés ce mardi.

Des loyers qui augmentent

Plusieurs enseignements ressortent de ce rapport. On y lit qu'au Pays Basque, 28% des ménages vivent dans un logement loué à un propriétaire privé. Cette part grimpe même à 59% pour ceux qui y habitent depuis moins de deux ans.

De l'autre côté, de nouveaux logements sont toujours mis en location, mais de moins en moins. Entre 2008 et 2013, environ 1.100 nouveaux logements ont été mis sur le marché locatif privé, contre seulement 600 entre 2013 et 2019. En ce qui concerne les prix des loyers, ils augmentent particulièrement lorsque le locataire change. En moyenne, les nouveaux locataires payent 8% de plus que leurs prédécesseurs.

De grandes disparités

On constate également de grandes disparités entre les territoires. Par exemple, sur le littoral à Biarritz ou Hendaye, les loyers sont similaires à ceux de Marseille ou de Lyon. En revanche, à l'intérieur des terres comme à Saint Palais, le prix des loyers est davantage aligné sur celui de Brest.

Parmi les autres évolutions, on peut aussi noter le développement des locations meublées : +30% en 11 ans, même si celles-ci ne représentent qu'une toute petite part des logements loués (10% environ).