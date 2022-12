La maison Courtier ferme son distributeur de fruits et légumes dans le centre-ville d'Amiens

Les casiers sont vides, en cours de démontage dans un local qui ne ressemble plus vraiment à un distributeur de fruits et légumes. Pourtant ce distributeur, installé à l'été 2020, rue Allart à Amiens (entre la rue des Jacobins et la place René Goblet), était encore actif il y a quelques jours. Mais depuis, il est désormais fermé, comme l'annonce un post sur la page Facebook de la maison Courtier.

Marie Courtier est la gérante de la maison du même nom, maraîchère à Contay entre Amiens et Albert dans la Somme. Elle estime que les problèmes avec ce distributeur ont commencé quelques mois après l'ouverture, à l'automne 2020, avec l'installation du géant du Fast Food, Burger King. "Pendant les travaux il y avait un échafaudage donc on se garait devant l'hôtel Marotte (situé en face, ndlr), même si on avait pas trop le droit", raconte Marie Courtier. "Et puis après il y avait des camions de 18 tonnes qui venaient livrer Burger King et qui se garaient sur les places livraisons". Elle dit avoir essayer de discuter avec les chauffeurs pour tenter de trouver des solutions, sans succès.

Marie Courtier, gérante de la maison du même nom © Radio France - Florent Vautier

Et puis le distributeur a également été au fil des deux ans et demi d'ouverture dégradé. "Des gens qui cassaient pour le plaisir, qui volaient", poursuit Marie Courtier. "Et puis des sans abris qui voulaient se protéger des intempéries, ce que l'on comprends, mais quand il y a des déjections humaines, c'est un peu compliqué le matin."

Les casiers du distributeur Courtier rue Allart à Amiens sont en train d'être démontés. © Radio France - Florent Vautier

Marie Courtier dit avoir été en contact avec la mairie d'Amiens, qui de son côté parle d'un échange l'été dernier, sans s'être engagé sur des démarches. "Comme nous ne sommes pas dans une rue ou il y a d'autres commerces alimentaires, nous avions des habitués qui venaient régulièrement mais nous avions pas suffisamment de clients pour que ça fonctionne et que ça nous donne l'énergie de trouver des solutions." La maison Courtier dispose toujours de 5 distributeurs, à Amiens (boulevard de Dury), Saleux, Villers-Bretonneux, Querrieu et Contay, ainsi que 2 magasins à Amiens.

