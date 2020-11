La Maison d’édition Passiflore à Dax continue de se battre, malgré le reconfinement

Les librairies fermées, les salons du livre annulés, tout comme les séances de dédicaces. Difficile de vendre les livres que l’on publie. Mais Passiflore ne baisse pas les bras, s’adapte et s’appuie sur son propre site internet.

Depuis les origines de la maison d’édition dacquoise, un site marchand a été créé. Il très fourni, avec des extraits des ouvrages, parfois des vidéos des auteurs, et bien entendu la possibilité de commander en ligne. C’est sur leur site que compte l’équipe de Passiflore. Elle est prête pour expédier les commandes de livres. Une démarche nécessaire pour sa fondatrice, Patricia Martinez, « pour essayer de passer ce cap, pour continuer à vivre ». Cette situation c’est « un coup de massue ». A l’annonce de ce nouveau confinement, Patricia Martinez s’est sentie découragée.

Interview de Patricia Martinez sur la situation actuelle vécue par Passiflore Copier

« On va essayer de sauver les meubles. »

L’actualité chez Passiflore, c’est le recueil de dessin de Marc Large : le dessinateur de presse évoque l’année 2020. Sa sortie est un enjeu important pour la maison d’édition landaise. Au départ, l’idée était de donner à ce nouvel ouvrage « la plus grande diffusion possible », c’est-à-dire de le présenter lors de séances de dédicaces par exemple. Mais dans ce contexte sanitaire, il faut tout revoir. Patricia Martinez compte sur les lecteurs, les soutiens, les fans de Marc Large pour commander sur le site de Passiflore ou auprès des librairies : parce que « si les libraires ont des commandes, ils vont se tourner vers nous. »

Il faut continuer, parce que, éditeur c’est être un passeur de mots Copier

Toujours dans le combat

Passiflore s’adapte comme toutes les entreprises, même si un découragement a été ressenti à l’annonce de ce reconfinement. « On va continuer à se battre, on ne va pas se laisser mourir, il faut continuer. » Patricia qui se sent soutenue par les lecteurs, mais aussi par des libraires, dont une qui cite Passiflore en exemple.

Patricia Martinez, touchée et émue par le soutien d’une libraire Copier

