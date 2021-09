"La maison d'Icelle", ce nouveau tiers-lieu à La Celle Dunoise

Un de plus. Un nouveau tiers-lieu ouvre ses portes en Creuse, à La Celle Dunoise. Il s'ajoute à la vingtaine de tiers-lieux déjà ouverts dans le département. Parmi les fondateurs de ce projet, une ancienne professeure en région parisienne, Raphaëlle Jolivet. "C'est un changement radical de vie, je pense que c'est l'aboutissement d'un cheminement lent et souterrain. Je me sens en accord avec le choix que j'ai fait", explique-t-elle.

Depuis la fin août, ce nouveau lieu baptisé "La Maison d'Icelle" a déjà ouvert son épicerie. "Ce ne sont que des produits locaux. Quand ce n'est pas le cas, c'est au moins du bio comme pour les fruits qu'on ne produit pas en Creuse, le melon par exemple."

Une épicerie, un bar et des photos

Le tiers-lieu se veut surtout un endroit culturel et convivial. "On organise une exposition photo pour l'inauguration, ce samedi. L'objectif est aussi d'organiser des projets de théâtre, et de yoga." Raphaëlle aime rappeler le triptyque qui l'a guidé : "Nourrir les corps avec l'épicerie, nourrir les cœurs et nourrir l'esprit. Tout ça dans une maison où l'on peut se retrouver."

Le temps de peaufiner encore les derniers détails, l'inauguration de la Maison d'Icelle est prévue ce samedi, toute la journée, 18 Rue des Pradelles à La Celle Dunoise. Au programme : repas, concert, et représentation théâtrale en partenariat avec la troupe parisienne "Théâtre de l'estrade".