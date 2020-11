La maison Dandieu à Hagetmau, 80 ans de tradition...

"Dandieu", le gout de l'excellence ! Le but d'Olivier Dandieu est de faire perdurer la renommée de la gastronomie landaise et locale et d'être très vigilant quant à la qualité des volailles et canards gras commercialisés.

A la sortie de la guerre, Monsieur Dandieu, serveur au Georges V à Paris, rêve d'un retour à la terre et d'une exploitation agricole dans les Landes.

Il faudra attendre 1956 et le mariage avec Mademoiselle Dubucq pour que la ferme Dandieu voit le jour à Brassempouy (40).

Pour aller de l'avant et développer leur ferme, Monsieur et Madame Dandieu décident de mettre en place un élevage d'oies destiné à la mise en conserve et à la vente à la ferme, avec à l'esprit, l'idée maîtresse qui guide toujours l'exploitation depuis 80 ans, la qualité.

La vie est souvent faite de hasard et c'est l'envie impérieuse d'un de leurs garçons d'acquérir une mobylette qui va lancer la maison Dandieu dans une diversification. Pour financer l'achat du deux-roues, le jeune Xavier se lance dans l'élevage de poulets qu'il vend vivants sur les marchés de Peyrehorade, Hagetmau, Pomarez, Orthez...

Un premier magasin à Capbreton se porte acquéreur des poulets Dandieu et très vite la réputation de qualité de ces volailles se répand pour faire de la maison Dandieu, un fournisseur privilégié des magasins Landais. En 1998, l'abattoir traite déjà 400 poulets par semaine. Vingt ans plus tard, au tournant du siècle, c'est désormais l'un des fils Dandieu, Olivier, qui reprend la tête de la société. Le développement se poursuit avec les nouveaux locaux et des outils de production modernes. Pierre est lui à la tête de l'élevage qui produit désormais plus de 25 000 volailles par an, poulets, pintandes, et toutes les volailles festives : chapons, pintades de noël, poulardes et oies de Guinée. A ses côtés, son fils Benoît poursuit la tradition familiale, troisième génération Dandieu sur les terres Landaises.

Afin d'attester d'une qualité toujours régulière, la maison Dandieu se fournit auprès de groupements de producteurs de poulets et de pintades, tous sont contrôlés par un organisme de qualité indépendant.

