La Maison Dandieu, à Hagetmau, recrute...de l'autre côté de la route

Hagetmau, France

"Embauche CDI Découpeur" : la petite annonce s'affiche sur une bâche accrochée aux grilles de la Maison Dandieu à Hagetmau. L'entreprise est spécialisée dans l'abattage et la découpe de volailles. D'une dimension de 2 mètres de large sur 1 mètre de haut, on peut l'apercevoir et, surtout, la lire depuis la route, la RD933S.

Plus d'offres que de candidats

Avant de déployer la banderole, le gérant Olivier Dandieu a fait paraître une annonce sur le site de Pôle Emploi et sur la page Facebook "Entreprises basco-landaises recherchent salariés". "Pôle Emploi est une alternative, ça c'en est une autre. Il y a plus d'offres que de candidats dans ce secteur d'activité. L'avantage avec cette bâche, c'est que ceux qui habitent à côté ou ceux qui travaillent ailleurs sont au courant " explique Olivier Dandieu.

La Maison Olivier Dandieu à la recherche d'ouvriers en CDI

Depuis le déploiement de la bâche, un découpeur de volailles a été embauché par l'entreprise. La Maison Dandieu recherche un second découpeur, toujours en CDI, ainsi que du personnel d'abattage et de conditionnement. Les emplois sont à temps complet et rémunérés au Smic.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l'entreprise au 05 58 79 28 00.