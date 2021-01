La maison de Jeanne accueillera de jeunes mères célibataires à Valdoie avant fin 2021

Après plus de trois ans d'attente, la maison de Jeanne s'installera enfin sur le Territoire, mais pas à Belfort comme prévu. L'accueil de jeunes mères en situation de précarité, âgées de 18 à 25 ans, se fera sur la commune de Valdoie, "avant la fin de l'année 2021" espère la présidente de l'association.

La Maison de Jeanne, dans une ancienne bâtisse du Diocèse

"On était resté sur l'ancienne école d'infirmières de Belfort, mais le temps passait, passait et on peinait à pouvoir accéder à ses locaux" raconte Céline Souakria, la présidente de l'association la Maison de Jeanne. Entre "le déménagement de l'établissement sur Montbéliard, les élections municipales et le confinement" les mois s'écoulent et une nouvelle proposition arrive finalement sur son bureau. "Le Diocèse nous a proposé des locaux il y a un peu plus d'un an maintenant, et on est désormais certain d'avoir trouvé chaussure à notre pied" se réjouit Céline Souakria.

"On est certain d'avoir trouvé chaussure à notre pied à Valdoie !" - Céline Souakria, présidente de la Maison de Jeanne

Ce n'est pas à Belfort, mais cette grande maison est dans le centre-ville de Valdoie, rue de Turenne, et proche de toutes commodités. "C'est un beau bâtiment et en plus dans une municipalité qui veut vraiment ancrer son mandat dans la solidarité" affirme la présidente de l'association.

Début des travaux en mars 2021

Plus question de traîner pour Céline Souakria. La construction des sept appartements type F1 ou F2 et de la micro-crèche au rez-de-chaussée de la bâtisse, commenceront si tout va bien, d'ici le mois de mars. L'ouverture aux femmes en difficultés se fera au cours du troisième trimestre de cette année, "en septembre j'espère, pour que les enfants commencent leur année scolaire en même temps que les autres" espère celle qui est à la tête du projet.

Vous souhaitez aider l'association ? Votez !

Entre les travaux et l'ampleur du projet pour aider ces jeunes mères à devenir autonome, l'association terrifortaine a besoin d'argent. Elle a donc proposé sa candidature lors d'un appel à projets organisé par la compagnie d'assurance Aviva. Sur 149 idées soumises par la société, la Maison de Jeanne est pour l'instant dans les candidats de tête, mais ce n'est pas suffisant. Pour bénéficier d'une aide allant de 60.000 euros à 160.000 euros, l'association doit terminer dans les trois premiers. À vos votes ! Il suffit de cliquer ici.