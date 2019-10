La maison de l'emploi du Grand Périgueux distinguée par un prix national pour son action pour les réfugiés

Dordogne, France

Le ministère du Travail a retenu 18 dossiers parmi la soixantaine présentés. Sur ces 18 dossiers, celui de la Maison de l'emploi du Grand Périgueux distingué pour son travail sur l'intégration des réfugiés en Dordogne. Les réfugiés ce sont ces personnes qui ont fui leur pays car elles y étaient en danger et qui ont obtenu l'asile en France.

Selon Hussein Khairallah, président délégué de la Maison de l'emploi, si leur dossier a été retenu c'est parce qu'il est global, "présenté en partenariat avec d'autres structures, notamment les centres sociaux, les centres de formation et les acteurs économiques du Périgord".

Interview d'Hussein Khairallah, président délégué de la Maison de l'emploi du Grand Périgueux Copier

Une subvention pour recruter des accompagnants

Grâce à cette distinction, la Maison de l'emploi du Grand Périgueux va recevoir un chèque de 450.000 euros sur trois ans. Cela va permettre "l'embauche de 2 salariés de plus" au sein de la structure. Actuellement six personnes accompagnent 350 personnes par an, Périgourdins et réfugiés, pour retrouver un emploi. La MDE n'aide pas que les réfugiés, elle aide aussi les Périgourdins au chômage qui ont du mal à trouver du travail comme des chômeurs longue durée ou des jeunes en difficultés.

Actuellement, sur les 350 personnes accompagnées par la MDE, 80 sont des réfugiés. Ils viennent de différents pays, Afhgnahistan et Soudan notamment. Ils ont des profils différents mais affirme Hussein Khairallah, "ce sont des gens qui souhaitent s'installer, travailler et trouver une stabilité sociale".

Un "accompagnement très rapproché" du demandeur d'emploi

Les Maisons de l'emploi sont menacées. Le gouvernement a annoncé en 2018 son intention de les supprimer car elles sont accusées de faire doublon avec Pôle emploi. Ce qui caractérise la Maison de l'emploi du Grand Périgueux, selon son président délégué, c'est qu'elle propose un accompagnement individualisé "très rapproché" du demandeur d'emploi.

Notre présence est tout à fait légitime

Elle les aide notamment à passer le permis de conduire, passer une formation et dans le cas des réfugiés, suivre des cours de langue pour apprendre le français.