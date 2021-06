La maison du peuple de Poitiers fête 90 ans de lutte et de rassemblement

90 ans ! Ces 25 et 26 juin, la maison du peuple de Poitiers fête sa création. Elle a ouvert en juin 1931. Depuis, pour les syndicats qui y travaillent, c'est 90 ans de lutte, de rassemblement des salariés et d'union syndicale.

La maison du peuple de Poitiers fête ce vendredi 25 juin et ce samedi 26 ses 90 ans. Elle a été créée les 27 et 28 juin 1931 par la mairie et a pris ses quartiers rue Arsène Orillard. Les syndicats sont installés dans un ancien hôtel particulier appartenant, il y a longtemps, à un noble de la ville. Trois centrales syndicales occupent les lieux : la CGT, la CFTC et l'UNSA. Pour eux, cette maison est importante dans Poitiers.

La crainte pour l'avenir

La maison doit être rénovée et son avenir est incertain. Pour Alain Peyrotte, le président de l'institut d'histoire sociale de la CGT, il faut conserver une maison du peuple dans le centre. C'est le message qu'il va faire passer à la maire de Poitiers lors d'une conférence ce vendredi soir. "On attend simplement qu'elle prenne en compte le fait que les organisations syndicales, dans toute leur diversité, soient _présentes dans les cœurs des villes_. La tendance actuelle, elle est de nous enlever des cœurs des villes, de nous mettre dans des périphéries, voire dans des endroits très difficiles d'accès. Nous ce que l'on veut, c'est que les gens sachent où aller voir, quelle que soit l'organisation syndicale", martèle-t-il.

Un lieu de rassemblement

Pour tous les syndicats qui utilisent la maison du peuple, elle est pleine de souvenir. "C'est en assistant à une réunion ici que j'ai commencé à militer en tant que jeune et que j'ai pris ma première carte", se souvient Jean-François Roland, le responsable de la Vienne de l'Unsa. Pour lui, cette maison est faite pour se rassembler : "un lieu symbolique de rassemblement, de rassemblement de tous les salariés, de tous les travailleurs." A la CFTC, on insiste sur le fait que la maison du peuple soit un lieu d'accueil pour tous les habitants de Poitiers, mais aussi de la Vienne. Pour la CGT, ce lieu permet de porter une vision de société en dehors aussi des entreprises, car les salariés ne sont pas uniquement des travailleurs, mais aussi des citoyens. "C'est un lieu essentiel pour qu'il y ait une _cohésion de nos syndicats_, qu'ils puissent être forts et travailler ensemble", conclue Catherine Giraud, la secrétaire générale de la CGT dans la Vienne.