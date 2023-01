La "maison du pouvoir d'achat", une première en France à Bourg-lès-Valence

Avec ce titre ronflant de la "maison du pouvoir d'achat" la ville de Bourg-lès-Valence (Drôme) veut montrer qu'elle ne se contente pas de ne pas augmenter les impôts, mais aussi qu'elle veut faire faire des économies à ses administrés. La maire LR Marlène Mourier souhaite que la ville puisse proposer des contrats d'achats groupés, donc moins chers, dans de nombreux domaines qui pèsent sur le porte-monnaie des Français.

Depuis 2019 déjà, la ville propose un tarif groupé pour la mutuelle santé : 250 habitants y adhèrent et réalisent selon l'élue 10 % d'économie par an, comparé à une mutuelle classique. Entre 2019 et 2021, il y a également eu un tarif groupé pour l'énergie verte. Gaz et électricité à tarif réduit, là ce sont près de 430 Bourcains et Bourcaines qui ont voulu en profiter et ont selon les calculs de la mairie économisé en moyenne 415 euros par an. Compte tenu de la crise de l'énergie, ce contrat d'achat groupé là n'a pas pu être reconduit.

Offre étoffée

Mais la mairie de Bourg-lès-Valence peut en revanche déjà proposer des tarifs préférentiels sur les assurances santé pour les chiens et les chats (c'était une demande de certains habitants). Un tarif plus avantageux a aussi été négocié pour les habitants qui souhaitent bénéficier d'une alarme à leur domicile. Devrait très prochainement s'ajouter un tarif de groupe pour les assurances habitation. Les services de la ville cherchent aussi à négocier pour obtenir des achats groupés intéressants sur les assurances auto et sur les livraisons de fioul, car là encore, certains Bourcains le demandent.

Boîte à idées

Et c'est justement parce qu'elle souhaite répondre aux demandes de ses administrés que la maire a voulu installer cette "maison du pouvoir d'achat"(la première du genre en France) dans sa salle des mariages. Là, tous les mercredis de 14 à 17 heures une employée municipale répondra aux questions des habitants intéressés par ces tarifs municipaux. Elle pourra aussi les guider dans les démarches pour adhérer à ces tarifs préférentiels négociés par la ville. Elle recueillera également les souhaits pour de nouveaux domaines d'achats groupés dans une petite boîte à idées où toutes les suggestions pourront être déposées.

Afin d'éviter trop d'attente lors de ces permanences de la "maison du pouvoir d'achat" , il est préférable de prendre rendez-vous au 06 09 67 92 96. Le téléphone est déjà actif, mais la maison n'ouvrira que le 18 janvier prochain.