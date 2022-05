La maison éclusière de Combleux transformée cet été en guinguette et base nautique

La maison éclusière de Combleux va être transformée cet été en guinguette et base nautique. C'est le projet qu'a retenu le Département du Loiret, propriétaire du lieu, pour exploiter et animer cette maison située au-lieu dit "L'Embouchure", le long du canal d'Orléans, pendant la saison estivale. Un appel à projets avait été lancé en février dernier.

Petite restauration, concerts acoustiques...

Le Département a dû trancher entre 5 dossiers. "Les propositions étaient très diverses, souligne Laurence Bellais, l'élue en charge du tourisme, cela allait de la naturopathie à tout type d'embarquement, y compris des paddles, des canoës, pour faire vivre ce petit bout du canal d'Orléans, qui est pour nous stratégique : ici, la notion de "slow tourisme" prend tout son sens." C'est finalement la société Balade et découverte en bateau sur la Loire qui a été choisie pour piloter le projet pour les 5 prochaines années.

La maison éclusière de Combleux, c'est 40 mètres carrés sur un terrain de 500 mètres carrés © Radio France - François Guéroult

Dans la maison éclusière de Combleux (40 mètres carrés sur un terrain de 500 mètres carrés) prendra donc place cet été une guinguette, avec petite restauration, et concert acoustique certains soirs, le tout proposé par l'ancien gérant de la Sardine à Orléans Samuel Crombecke. Et juste à côté, dans le canal, seront amarrés 8 bateaux électriques que tout un chacun pourra louer et conduire. A priori dès la mi-juin.

... et balades en bateau électrique

"Vraiment, notre volonté c'est qu'on fasse revenir des bateaux sur ce canal qui a une grande histoire, explique Axel Legrand. Nos bateaux électriques se conduisent sans permis, et c'est l'idéal pour naviguer tranquille et découvrir tout l'environnement, les oiseaux, les arbres, faire un pique-nique. On peut ainsi aller de Combleux jusqu'à Mardié, sans craindre d'ailleurs la pénurie d'eau et la sécheresse, contrairement à l'autre partie du canal entre Combleux et Orléans où c'est beaucoup plus compliqué." Comptez 35 euros pour une heure de location (sachant qu'on peut monter à 4 dans le bateau) .

Axel Legrand proposera à la location 8 bateaux électriques pour naviguer sur le canal entre Combleux et Mardié © Radio France - François Guéroult

Redonner vie à cette maison éclusière de Combleux est une première étape dans la volonté du Département de développer le tourisme sur l'eau et autour du canal - notamment en proposant des animations dans les maisons éclusières le long du canal d'Orléans, en bordure de la future Véloroute. "Nous avons lancé la semaine dernière un appel d'offres pour 4 maisons éclusières, précise Laurence Bellais : la maison de Choiseau à Coudroy, la maison du Hateau également à Coudroy, celle de Presnoy et celle de Fay-aux-Loges qui correspond en fait aujourd'hui à la parcelle de l'ancien camping ; d'autres appels d'offres suivront d'ici 2025, au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour la Véloroute comme dans le canal." Il y a, en tout, 23 maisons éclusières le long du canal d'Orléans.