La maison Lissajoux à Sarlat reçoit le label "Artisans Gourmands"

La maison Lissajoux à Sarlat vient de recevoir le label Artisans gourmands. Ce label récompense l'intégralité de la production faite maison. La maison Lissajoux est une boulangerie-pâtisserie créée par Jean et Nicolas Lissajoux en juillet 2020. Après un peu plus d'un an d'existence, leur travail est récompensé par la chambre des métiers. "On avait pas osé demander ce label car on est une entreprise très jeune mais on ne sait pas comment mais quelqu'un nous a contacté et on a dit oui à la chambre des métiers" explique Jean Lissajoux.

Entre le début de la démarche et l'obtention du label, il s'est écoulé six mois. Ce label est une certification de plus pour le consommateur. En échange, la maison Lissajoux peut être contrôlée à n'importe quel moment pour vérifier qu'elle respecte rien la charte : "pour nous, cela ne change rien, car tout ce que l'on fait ici est déjà fait maison" déclare Jean Lissajoux.

Le couple produit tout ce qu'il présente en vitrines : pains, viennoiseries, gâteaux... Jean Lissajoux est boulanger de métier, Nicolas Lissajoux est tourier, spécialisé dans les viennoiseries. Depuis la création de l'entreprise, le couple a embauché cinq personnes, deux à la vente, et trois en production.