La maison Thiriet veut recruter d'anciens salariés de Place du Marché - Toupargel

La maison Thiriet, spécialiste des produits surgelés basé à Eloyes, dans la presse écrite ce mercredi matin. L'entreprise qui compte 3 000 salariés a acheté de la publicité dans la presse régionale mais aussi nationale avec ce message : "La maison Thiriet soutient les collaborateurs et clients de Place du Marché", ex-Toupargel dont la liquidation judiciaire a été prononcée mettant au chômage 1900 salariés.

150 salariés recrutés très rapidement ?

Dans ce communiqué, la maison Thiriet propose notamment un plan de recrutement prioritaire pour les anciens salariés de Place du marché avec un numéro de téléphone dédié, comme l'explique Christiane Bertoncini, directrice générale de Thiriet : "on est en capacité à très court terme d'absorber 150 collaborateurs, ce qui n'est pas négligeable. Cela peut évoluer dans le temps. On a des postes en recrutement et c'est naturel que l'on privilégie des collaborateurs de Place du Marché qui ont une expertise du métier qui est très proche de la nôtre". Des salariés qui peuvent aussi permettre à Thiriet de se développer après une hausse du chiffre d'affaires de 23% depuis 2019 . Un numéro de téléphoné dédié pour les anciens de chez Toupargel a été mis en place, relié à la direction des ressources humaines au 06 33 79 57 76. Selon Christiane Bertoncini, une vingtaine de candidatures sont déjà arrivées.

Thiriet pourrait recruter des salariés de Toupargel et reçoit de nombreuses sollicitations d'anciens clients, poursuit Christiane Bertoncini : "on est submergés d'appels de clients sans aucune solution de logistique alimentaire. On a des personnes âgées ou pas, dans des zones un peu reculées. Nous avons mis 30 lignes téléphoniques en route. Notre volonté, c'est de les servir au mieux". Thiriet annonce avoir décidé de livrer même dans des communes où l'enseigne n'avait pas de clients.