En Côte-d'Or, les sirops Vedrenne se mettent à l'arrêt une semaine

La maison Vedrenne qui fabrique des sirops et des liqueurs à Nuits-Saint-Georges se met à l'arrêt pour une semaine.A partir de lundi 21 decembre 35 salariés du site de production sont mis en chômage partiel. Le chiffre d'affaire est en berne en cette fin d'année à cause de la crise sanitaire.

Védrenne produit de la crème de Cassis de Bourgogne, des liqueurs et des sirops de fruits

Vedrenne est une entreprise emblématique de la Côte-d'Or et vend ses sirops et sa crème de cassis dans le monde entier, mais avec la crise sanitaire, son chiffre d'affaire pique du nez en cette fin d'année. Sébastien Traverse, son directeur, préfère mettre l'usine en sommeil durant une semaine pour ne pas alourdir les stocks qui s'accumulent. Le groupe Vedrenne emploie 95 personnes au total, seulement un tiers se retrouve donc au chômage partiel. L'entreprise continue à vendre par correspondance pour ces fêtes de fin d'année.

Le Groupe Védrenne produit à travers toute la France - Site internet Vedrenne

L'entreprise Vedrenne est victime de la fermeture des bars et des restaurants

Son chiffre d'affaires a reculé de 20 % en deux mois. Du coup, le directeur du site Sébastien Traverse mise sur la consommation des familles en attendant la réouverture des cafés et des restaurants, mais celle-ci n'est pas prévue avant le 20 janvier et beaucoup d'incertitudes planent sur cette date.

L'entreprise a mis aussi en place une vente en ligne sur internet pour les commandes pendant les fêtes. Cette fin d'année est bien triste à cause de l'épidémie de covid-19, car habituellement, il y a du monde au Cassissium de Nuits Saint Georges, le site touristique qui sert de vitrine à la marque. Et là aussi, cela impacte le chiffre d'affaires. La maison Vedrenne profite du coup de cet arrêt forcé pour rénover son site touristique, et croise les doigts pour une reprise rapide de l'activité.