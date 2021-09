La majorité du personnel de l'entrepôt Aldi de Beaune continue la grève

Une grande partie du personnel de la centrale Aldi de Beaune (Côte-d'Or) continue la grève, commencée le jeudi 23 septembre. Selon une source syndicale, près de 90% des titulaires se relaient devant le bâtiment. "Les marchandises continuent à arriver mais plus rien ne sort", raconte Loïc Négri, chauffeur et délégué CGT. Plus de 70 magasins en France sont impactés, entre la Bourgogne-Franche-Comté et Clermont-Ferrand.

Les salariés veulent une meilleure rémunération et des conditions de travail plus décentes

Les salariés qui bloquent l'entrepôt depuis la semaine dernière souhaitent une meilleure rémunération. "_De base, on veut que les salaires soient à 0,2% au dessus du SMIC (1.554,58 euros brut, N.D.L.R.), en sachant qu'il va augmenter à partir du 1er octobre_", explique Loïc Négri. En sachant que les 13 entrepôts Aldi de France n'ont pas les mêmes salaires de base. L'autre point de discorde, concerne le domaine sanitaire. "_On est envahis par les rats. Une employée en a compté 48 en une demi-journée. Il a fallu qu'on alerte la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) pour que la direction se décide à faire quelque chose. Ils ont lancé un traitement_", poursuit le délégué CGT de l'entrepôt.

Cette grève est soutenue par des salariés des entrepôts de Colmar (Haut-Rhin) ou encore Dammartin-en-Goële en région parisienne. "Certains sont venus débrayer avec nous ce week-end". Loïc Négri affirme que la grève pourrait s'arrêter dès que la direction lancera des négociations.