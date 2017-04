Le malaise agricole s'affiche sur cinq hectares, à Athée-Sur-Cher, à l'Est de l'Indre-et-Loire

Agriculteur depuis 1988 à Athée-sur-Cher, Jacques Fortin constate "une triste évolution" de son métier. Depuis un mois et demi, des lettres en blé dessinent le mot "Help" dans un de ses champs. Un S.O.S qui va disparaître dans les jours qui viennent, pour laisser la place aux cultures de printemps.

C'est un S.O.S écrit sur cinq hectares, avec des lettres en blé dont chacune mesure 12 mètres de large. Help, c'est l'appel au secours que lancent tous les marins ou les navigateurs en difficulté pour être secourus. Jacques Fortin dit avoir utilisé son semoir comme un pinceau, et la terre comme une toile. Depuis environ un mois et demi, il a planté ce gigantesque message pour interpeller les politiques et la société à propos de la condition des agriculteurs.

"Je suis comme tous les autres agriculteurs. J'ai du mal à avoir assez d'argent pour payer mes factures et faire vivre ma famille. Depuis 3 ans, on n'arrive plus à boucler le budget. On est obligé de débloquer de l'argent qu'on a gagné antérieurement pour le réinjecter dans l'entreprise". Jacques Fortin

Agriculteur depuis 1988, Jacques Fortin parle de la "triste évolution" de son métier. Son message est assez grand pour être vu par les avions qui passent au-dessus du champs et empruntent un couloir aérien qui les mène à Orly.

"Je voudrais que les politiques prennent conscience de la situation gravissime de l'agriculture. Tous les jours, deux agriculteurs se suicident. Il est anormal de ne pas avoir de considération pour des gens qui travaillent tous les jours. Les fermes disparaissent, et l'entrain paysan disparaît. Il faudrait que les politiques et tous les syndicats se réunissent et trouvent des pistes, parce qu'il y a plein de pistes à étudier pour redonner de la considération à des gens qui travaillent tous les jours. Il faudrait revenir à une préférence communautaire, pour revenir à des échanges entre pays européens, et ne plus être dans la mondialisation car on ne peut pas lutter contre certains géants, et on n'a rien à faire dans leurs marchés". Jacques Fortin

Le message sera effacé très prochainement.

"Je vais le détruire dans les jours qui viennent. Le champs doit être utilisé pour des cultures de printemps. Je vais y mettre du sorgho et du maïs. Je n'ai pas eu de retour des politiques, parce que je n'avais pas communiqué dessus, mais j'ai eu quelques agriculteurs qui m'ont félicité de cette initiative" Jacques Fortin

Jacques Fortin est l'invité de France Bleu Touraine, samedi 15 avril, à 7H45.