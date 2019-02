La Manche a l'un des taux de chômage les plus bas de France

Manche, France

En France, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a reculé sur trois mois (-1,1%) tout comme sur un an (-1,5%), d'après un rapport de la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares/ministère du travail).

Et dans la Manche la baisse est encore plus forte qu'au niveau national puisqu'au 4e trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi a enregistré une diminution de 2,3% soit 440 personnes de moins. Selon le ministère du Travail, 18 510 personnes sont actuellement demandeurs d'emploi et c'est 4 % de moins que l'an passé à la même époque. Une baisse sur un an qui impacte toutes les catégories, des moins de 25 ans aux 50 ans et plus.

La Manche bon élève au niveau national

La Manche fait partie des départements en France où le taux de chômage (6,9%) est le plus bas avec le Cantal, la Lozère et la Mayenne. Et si l'on décortique : dans le Cotentin, le taux de chômage tourne autour des 7% soit 2 points en-dessous de la moyenne nationale. A titre d'exemple, il y a eu 2.210 embauches en CDI au 2e trimestre 2018 soit 23.5 % de plus que l’an dernier à la même époque ! Les demandeurs d'emplois sont en position de force dans certains secteurs comme la chaudronnerie ou la métallurgie.

Le quasi-plein emploi dans le sud du département

Là où l'embellie est la plus forte c'est dans le sud du département avec 5,9% de taux de chômage dans le secteur d'Avranches on est quasiment sur du plein emploi selon les économistes. Et ça pourrait encore être mieux parce qu'aujourd'hui malgré tout cela les entreprises du sud-manche s'inquiètent, elles ont de plus en plus de mal à recruter.