La Manche a perdu plus de 900 habitants en 6 ans

La Normandie a perdu dans son ensemble 550 habitants par an entre 2013 et 2019, selon l'Insee, et se classe en 10ème région la plus peuplée de France derrière la Bretagne.

Ce sont les départements de la Manche et de l'Orne qui voient leur population diminuée alors que le Calvados et l'Eure connaissent une légère augmentation et que la population de la Seine-Maritime est stable.

La population des communes peuplées de plus de 5 000 habitants diminue mais cette baisse est compensée en quasi-totalité par la croissance démographique des communes de moins de 2 000 habitants.

La Manche comptait 495 045 habitants au 1er janvier 2019.

Mais la population de la Manche est en baisse constante de moins 0.2% par an.

Cela s'explique par "l’excédent de décès par rapport aux naissances qui explique le décrochage démographique entre 2013 et 2019", selon l'Insee.

Cherbourg-en-Cotentin confirme son statut de 4e ville normande, avec 78 549 habitants, et ce malgré une déperdition de population sur cette période. La ville a ainsi perdu 405 habitants par an en moyenne sur cette période, ce qui constitue toutefois un ralentissement de la déprise démographique (– 670 habitants par an entre 2008 et 2013).

Au même titre qu’Évreux, Caen ou Le Havre, c’est majoritairement le solde migratoire qui explique la décroissance de la population (– 0,5 % par an entre 2013 et 2019).

Les communes en croissance démographique significative se situent plutôt au sud du département.

C’est le cas notamment de Bréhal (+ 1,8 % par an) ou de Gouville-sur-Mer (+ 1,1 % par an).

À l’inverse, plusieurs communes du nord de la Manche se sont dépeuplées entre 2013 et 2019 comme La Hague (– 1 % par an), Port-Bail-sur-Mer (– 1,1 % par an) ou encore Saint-Vaast-la-Hougue (– 1,7 % par an).

Parmi les 6 communes manchoises de plus de 10 000 habitants, seule Avranches a vu sa population s’accroître entre 2013 et 2019, modestement toutefois (+ 0,1 % par an).