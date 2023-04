La Manche au 4ᵉ rang des départements de France les moins touchés par le chômage

Entre Octobre et décembre 2022, le taux de chômage a baissé sensiblement en Normandie pour atteindre 6,7 % (7,0 % en France métropolitaine). Au cours de ce trimestre, la région connaît son plus faible taux de chômage depuis plus de 40 ans. Celui-ci décroît de 0,4 point en un an, une baisse légèrement plus prononcée qu’au niveau national (-0,3 point).

La Manche au 4ᵉ rang des départements les moins touchés par le chômage

La Manche reste le département normand le moins affecté par le chômage et se situe désormais au 4ᵉ rang des départements de France métropolitaine les moins touchés par le chômage. Mais sur un an, il stagne alors qu’il diminue dans les autres départements normands, entre -0,3 point dans le Calvados et l’Orne et -0,7 point en Seine-Maritime. Le taux de chômage reste stable dans les zones d’emploi d’Avranches, Coutances, Saint-Lô et Vire Normandie tandis que celle du Havre connaît la plus forte baisse (-0,9 point). Les taux de chômage des différentes zones d’emploi de la Manche figurent parmi les plus bas de la région (4,7 % à Saint-Lô et 4,9 % à Avranches). La zone d’emploi de Granville présente le plus fort taux de chômage (6,1 %) de ce département mais bien en dessous de celui de l’ensemble de la région.

Le chômage ne touche plus que 6,7 % de la population active normande

La Normandie dans les 10 premiers du classement

Le taux de chômage varie de 5,8 % en Bretagne et Pays de la Loire à 8,7 % dans les Hauts-de-France. La Normandie gagne une place par rapport au trimestre précédent et se positionne désormais au 7e rang des régions métropolitaines les moins touchées par le chômage, devant l’Île-de-France (6,9 %), le Grand Est (7,0 %), Provence-Alpes-Côte d'Azur (8,0 %), l’Occitanie (8,6 %) et les Hauts-de-France (8,7 %). Le Calvados, l’Orne et l’Eure présentent des taux de chômage respectifs de 6,3 %, 6,5 % et 6,8 % et se positionnent aux 31ᵉ, 42ᵉ et 50ᵉ rangs des départements de France. La Seine-Maritime demeure le département normand le plus affecté par le chômage (7,5 %, 72ᵉ rang national). Sur un an , la zone d’emploi du Havre connaît la plus forte baisse de taux de chômage des zones d’emploi normandes.

D’autres zones d’emploi telles que Nogent-le-Rotrou (4,8 %), Honfleur Pont-Audemer (5,6 %) ou encore Lisieux (5,8 %) sont également relativement épargnées par le chômage. La partie ouest de la Normandie, dont les taux de chômage sont déjà les plus bas de la région, affiche les évolutions parmi les plus faibles du territoire régional.