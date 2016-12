La Manche bon élève sur le front du chômage

Les chiffres du chômage à la fin novembre ont été publiés lundi soir. Ils sont bons avec une baisse de 0,9% à l'échelle nationale: la 3e en trois mois. Dans la Manche aussi, la baisse se confirme.

Les bons résultats de la Manche en matière de lutte contre le chômage sont à replacer dans un contexte porteur en Normandie. La région compte encore 169 910 demandeurs d'emploi, mais c'est 1,5% de moins qu'à la fin octobre. Et surtout, cela confirme la tendance de fond à la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A. En un an, ils sont près de 9000 à avoir retrouvé du travail, soit, 4,6% de moins inscrits à pôle emploi.

8% de chômeurs dans la Manche

La Manche fait encore mieux, avec une baisse sur un an de 5,6%. Certes, elle est quasiment inexistante au mois de novembre (seulement -0,1%) mais avec 19 830 demandeurs d'emplois, notre département ne compte que 8% de chômeurs: un record dans la région. Sur un an, la baisse concerne tous les profils de chômeurs même si sur le dernier mois, seuls les plus jeunes continuent à voir le taux de chômage diminuer.