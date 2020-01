La Manche championne de Normandie sur le front du chômage

Le taux de chômage dans la région a augmenté au 3e trimestre 2019 selon les dernières statistiques de l'INSEE : +0,1%. Une légère hausse qui vient mettre un terme à 15 mois de baisses successives. Les bons résultats de ces derniers mois n'empêchent pas la Normandie de figurer parmi les régions les moins dynamiques du point de vue de l'emploi : 8,4% de sa population active est à la recherche d'un emploi contre 8,3% au niveau national. Seules trois autres régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Hauts-de-France font moins bien.

Avranches et Saint-Lô dans le top 20 national

Mais ce chiffre régional cache des disparités et l'excellent résultat de la Manche. Le département est premier en Normandie, et de loin, avec seulement 6,3% de demandeurs d'emploi soit une baisse de 0,6% en un an. C'est dans le Granvillais que les résultats sont "les moins bons" avec 7,5% de chômeurs. Mais même à ce niveau, c'est largement inférieur aux meilleurs taux enregistrés dans l'ex Haute-Normandie.

Le taux de chômeurs tombe à 6,7% et 6,6% dans le Cotentin et le Coutançais. Les zones d'emploi d'Avranches et de Saint-Lô se situent même par la faiblesse de leur taux (5,6%) au 20e rang sur plus de 300 zones d'emploi en métropole.