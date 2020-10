La Manche en course pour les JO 2024 !

La liste des Centres de Préparation aux Jeux Olympiques 2024 en région est disponible depuis ce lundi matin. Les collectivités vont se préparer à accueillir les athlètes et délégations des JO et paralympiques de Paris 2024. La désignation des Centres de Préparation aux Jeux marque le coup d’envoi.

En tout 619 équipements sportifs et services d’accueil et la totalité des régions et 95 départements sur 101 sont représentés dans cette sélection. Et la Manche en fait partie avec Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô et Granville mais ce n'est que la première étape parce que ces centres de préparation aux Jeux sont des propositions qui vont maintenant être référencées dans un catalogue à disposition des 206 Comités Nationaux Olympiques et des 182 Paralympiques et ce sont eux qui choisiront ensuite courant du premier trimestre 2021 les endroits les mieux adaptés à leurs équipes.

En attendant dans la Manche parmi les sites proposés il y a Granville pour le hand-ball, le judo et le volley olympique et paralympique. Le complexe Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentin là aussi pour le hand. Le gymnase Postaire pour l'athlétisme et le football puis le pôle hippique de Saint-Lô pour le dressage olympique et paralympique et le saut d'obstacle.

Si ces équipements sportifs ont été retenus c'est parce qu'ils répondent aux critères d'accessibilité, de transport ou d'accueil... Pour les collectivités devenir Centre de Préparation serait l'occasion de mettre en lumière le territoire quant aux habitants, ils pourraient découvrir un sport, un pays, une culture.