La Manche propose des emplois aux parisiens

Une cinquantaine d'entreprises et de structures hospitalières de la Manche et du Calvados à Paris ce mardi 5 octobre pour un job dating. Il y a déjà plus de 1000 inscrits. Aujourd'hui le nombre de postes recherché dans les deux départements normands est estimé à 16 000. Il y en aura plus de 6500 de proposés à des franciliens en quête de mobilité et des Normands exerçant dans la capitale. « Je m’installe en bord de mer » est une opération séduction qui doit permettre à une trentaine d’entreprises, de cabinets et d'agences de recrutement de recruter. Parmi les acteurs manchois présents : Naval Group, EDF Flamanville, Orano, LM Wind Power mais aussi de grands groupes agroalimentaires comme Savencia ou Lactalis. Les métiers les plus recherchés sont ingénieurs, techniciens de maintenance, soudeurs, chaudronniers et professionnels de santé.

C'est le principe de l'offre et de la demande

L'Hôpital Privé de la Baie à Avranches qui recherche au moins 10 infirmiers, infirmières, aides-soignants...sera à Paris ce mardi 5 octobre. Mais pour se donner encore plus de chance l'établissement vient aussi de lancer une vaste campagne d'affichage en Bretagne et dans le sud-manche car il faut se démarquer des autres et attirer le plus possible. Vincent Gervaise est le directeur de l'Hôpital Privé de la Baie à Avranches : "c'est le principe de l'offre et de la demande, aujourd'hui on a pas suffisamment de candidats mais il faut aussi nous qu'on s'interroge sur la qualité de vie les conditions de travail. Le covid a eu des effets, sans doute que les métiers de le santé attirent moins. Et puis il faut faire connaître notre magnifique territoire."

Affiche de recrutement de l'hôpital privé de la Baie à Avranches - Hôpital privé de la Baie

Job dating à Paris toute la journée de 11H à 21H dans le premier arrondissement Au cours de la journée, les candidats pourront se restaurer autour d’un buffet 100 % normand.