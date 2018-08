Cherbourg, France

Depuis quelques mois la reprise économique se fait sentir dans la Manche. On l'a vu dans les différentes enquêtes menées sur les intentions d'embauche. Les projets de recrutement sont en hausse notamment dans le nord-cotentin avec + 80% cette année. Seulement voilà aux dires des entreprises il est aujourd'hui très difficile de recruter. Actuellement Pôle Emploi recense environ 5000 offres dont près de la moitié en CDI.

Des secteurs très demandés

Les secteurs les plus demandés sont le Bâtiment/Travaux Public, Commerce, Hôtellerie/Restauration ou la maintenance... sans oublier l'industrie avec plus de 1000 postes à pourvoir, principalement chez Oranoou Naval Group. Orano dont les sous-traitants recherchent aussi depuis plusieurs mois de la main d'oeuvre. Comme par exemple Ségula Technologies un groupe d'ingéniérie mondiale qui propose actuellement 30 postes sur Cherbourg ou encore Fiva qui de son côté recherche une cinquantaine de personnes. Dans les transports, l'entreprise Chéreaudans le sud-manche recrute actuellement 40 salariés sur les sites de Ducey et d'Avranches. Même chose chez Lecapitaine sur Saint-Lô avec une trentaine d'emplois à la clé. Dans le secteur de l'équipement, l'entreprise Remade à Poilley qui reconditionne des portables et des tablettes a besoin de 200 personnes. Et puis à un plus petit niveau mais qui traduit la reprise la société cherbourgeoise Nutrifishqui valorise les déchets issus des poissons souhaite aujourd'hui s'agrandir et est à la recherche de 7 salariés.