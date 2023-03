La manifestation contre la réforme des retraites reste bon enfant à Pau

C'était ce mardi 28 mars 2023, la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la deuxième journée de manifestation depuis l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de réforme à l'Assemblée Nationale. Il y avait 10.500 personnes selon le comptage de l'intersyndicale dans les rues de Pau sur le parcours désormais habituel.

"Nous sommes venus manifester calmement"

"Je participe à toutes les manifestations pacifiquement", explique Reine, venue manifester avec son compagnon. "Je suis contre toutes les violences. Macron nous agresse mais nous ne devons pas répondre par la violence", dit-elle. Un peu plus loin Jean Michel, confirme l'ambiance détendue des manifestations paloises : "On n'a pas vu de casseurs jusque là. On se sent en sécurité." Adrien est même venu avec son fils, Joseph, âgé de trois ans dans une poussette. "C'est la 3e fois que je viens avec lui", explique ce père de famille. "Il n'y a aucun soucis. Il n'y a pas de débordement à craindre ici. Les gens sont très respectueux."