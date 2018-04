Environ 2 000 personnes se sont rassemblées Place du Peyrou pour dénoncer la politique du gouvernement. Etudiants, lycéens, cheminots ou retraités. Mais la manifestation a vite dégénéré en affrontements avec les CRS et plusieurs commerces ont été dégradés.

Montpellier, France

La grande majorité des 2 000 manifestants rassemblés cet après-midi Place du Peyrou à Montpellier était pacifiste. Ils sont venus - cheminots, étudiants, retraités, syndicalistes, citoyens - pour dénoncer la politique du gouvernement (Loi Vidal, réforme ferroviaire, hausse de la CSG, frappes sur la Syrie). Mais leur message a été pollué par les affrontements violents qui ont opposé les CRS à quelques dizaines de militants de la mouvance d'ultra-gauche.

Reportage au coeur de la manifestation qui a dégénéré ce samedi après-midi Copier

Les CRS se sont positionnés dès le début de la manifestation pour bloquer le passage © Radio France - Thomas Biet

La manifestation a été immédiatement bloquée quand elle est partie du Peyrou en descendant vers le boulevard du Jeu-de-Paume. Une dizaine de CRS ont bloqué le passage ce qui a entraîné un premier affrontement avec les militants.

Cette étudiante ne comprend pas l'attitude des forces de l'ordre Copier

Les CRS ont utilisé du gaz lacrymogène et des tirs de flash-ball pour disperser l'avant-garde de la manifestation © Radio France - Thomas Biet

Ces derniers ont fin par reculer et le cortège est retourné sur la place pour se diriger vers le centre-ville via la rue Foch. C'est en retournant sur le boulevard du Jeu-de-Paume, par le bas cette fois, que plusieurs commerces ont été dégradés (vitrines cassées, peintures sur les façades) et quelques poubelles incendiées.

La manifestation repart en direction du centre-ville par la rue Foch © Radio France - Thomas Biet

La colère de commerçants après le passage des "casseurs" : "Où est la police ?" Copier

Plusieurs façades ont été taguées et des vitrines cassées ou dégradées © Radio France - Thomas Biet

Les CRS ont fini par réinvestir le boulevard du Jeu-de-Paume pour reprendre le contrôle du terrain © Radio France - Thomas Biet