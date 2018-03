Des incidents ont éclaté jeudi à la mi-journée à Nantes entre des groupes de manifestants cagoulés et les forces de l'ordre qui ont fait usage de canons à eau devant la préfecture. Le cortège a rassemblé entre 8500 et 15 000 personnes selon les sources.

Nantes, France

Une nouvelle fois, ce ne sont pas les images des banderoles, des drapeaux et des inquiétudes de la fonction publique que l'on retiendra de la manifestation du jeudi 22 mars à Nantes mais celles des échauffourées entre des groupes de jeunes radicalisés et cagoulés et les forces de l'ordre. Elles ont éclaté à la mi-journée à proximité de la préfecture, des manifestants ont lancé de la peinture et jeté des projectiles contre le bâtiment. Les forces de l'ordre ont fait usage de deux lances à eau pour disperser les manifestants.

La manifestation intersyndicale à laquelle participaient 8500 personnes selon la police et entre 10 000 et 15 000 selon les syndicats a été coupée en deux à proximité de la préfecture. Les syndicats se sont retrouvés relégués à l'arrière, incapables d'avancer en raison des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes.

Tensions entre certains manifestants et forces de l'ordre à Nantes © Radio France - Camille Dupont

A 13 heures, le calme était revenu en centre-ville mais dans le doute des patrons de bars ont préféré plier leur terrasse et rentrer les chaises.

Des patrons de bars rangent leur terrasse sur la place du Bouffay à Nantes © Radio France - Camille Dupont

Dans le centre-ville de Nantes, du mobilier urbain a été vandalisé, de nombreuses façades (dont celle de la préfecture) recouvertes de tags et de peinture, la police a procédé à plusieurs interpellations.