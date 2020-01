Tours: 3000 personnes contre la réforme des retraites selon les syndicats, 1200 selon la police

Le cortège est parti de la place Jean Jaurès à 14H15, il a fait une boucle en centre-ville avant de revenir devant l'hôtel de ville de Tours. Dans le calme et sans incident.

Indre-et-Loire, France

Ils étaient nettement moins nombreux dans les rues de Tours ce samedi après-midi que le jeudi 9 janvier où les syndicats avaient évalué leurs troupes à 7500 personnes. Il étaient 3000 manifestants selon les syndicats, 1200 selon la police, partis de la place Jean-Jaurès à 14H15, pour défiler rue Nationale, rue des Tanneurs, place des Halles et retour devant l'hôtel de ville. La manifestation s'est déroulée sans incident.

La surprise c'était la présence d'une cinquantaine de militants de la CFDT départementale, avec à leur tête leur secrétaire Guy Sionneau. La CFDT n'avait plus manifesté avec les autres syndicats contre la réforme des retraites depuis le 17 décembre. Guy Sionneau explique que la CFDT mène ce samedi des actions de différentes formes, la participation à la manifestation interprofessionnelle et intersyndicale de Tours étant une initiative locale. La CFDT n'a pas digéré l'inscription de l'âge pivot à 64 ans dans la réforme et le fait savoir.

Des pancartes souvent pleines d'invention dans le cortège © Radio France - Denis Guey

La CGT, FO, l'UNSA, la FSU, et Solidaires clamaient dans le cortège qu'ils n'attendent rien des propositions que doit faire Edouard Philippe ce samedi si ce n'est le retrait de la réforme pur et simple. Quelques minutes seulement après la fin de la manifestation, le premier ministre a annoncé dans la lettre qu'il a adressé aux syndicats qu'il retirait de la réforme l'âge pivot à 64 ans mais que la réforme aurait malgré tout comme objectif d'atteindre l'équilibre financier en 2027. En réaction, seule la CFDT s'est satisfaite de cette annonce et a déclaré qu'elle poursuivait les négociations.