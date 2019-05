La manifestation du 1er mai réunit plus de 300 personnes à Guéret

Drapeaux et musique à fond, près de 350 personnes ont défilé dans Guéret pour la traditionnelle manifestation du premier mai. Le cortège est parti de la préfecture et a déambulé jusqu'à la mairie. La manifestation s'est déroulée dans le calme.

Guéret, France

Le défilé du premier mai a réuni près de 350 personnes à Guéret. Les militants se sont rassemblés dès 10h30 devant la préfecture. Ils ont ensuite déambulé dans le centre-ville, avec la musique de la sono poussée à fond. Le cortège est passé au niveau du rond-point Arfeuillère. Il a ensuite remonté la rue de Verdun, avant de s'interrompre devant la mairie.

Plus de 300 personnes ont défilé dans les rues de Guéret pour le 1er mai pic.twitter.com/xg5uozZEnn — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 1, 2019

On n'a entendu ni cri, ni chant, mais dans le cortège on a pu voir de nombreux drapeaux des syndicats, notamment du SNUIPP, de la CGT ou encore de FO. La France insoumise et le PCF étaient là aussi. Un ou deux militants étaient venus vêtus d'un gilet jaune. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme.

La manifestation du 1er mai est-elle devenu un folkore?

Dans ce cortège assez âgé, une partie des manifestants reconnait venir ici par habitude, presque pour "le folklore". Ils assurent ne pas en attendre grand chose. D'autres en revanche sont venus prendre "un shot d'espoir", c'est à dire constater que la politique du gouvernement suscite le mécontentement. Le maintien des services publics et l'augmentation des retraites, faisaient partie des revendications affichées par les militants.