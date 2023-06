La manufacture Colas : L’expert français de la fève artisanale sur mesure et personnalisée

Alexandre et Elodie Colas

Le plus ancien fabricant français de fèves en céramique et en faïence

La Faïencerie de Clamecy a été créée en 1919. Roger Colas reprend l’activité en 1937 et fonde la Faïencerie Colas .

La faïence de Clamecy

Avec la même passion du métier, trois générations d’artisans s’y sont succédés : Roger, Jean-François et maintenant Alexandre et Elodie Colas qui ont délocalisé les ateliers de Clamecy à Coulanges sur Yonne.

C’est en 1980 que Jean François Colas, maître artisan faïencier crée "Les fèves Colas" et la fève en céramique pour les galettes des rois.

Une fabrication artisanale récompensée par le titre « Entreprise du patrimoine vivant »

Dans l’atelier de Coulanges sur Yonne, les gestes de la main et la magie du pinceau côtoient l’ingénierie de modélisation et les techniques innovantes.

Moule pour les fèves

Les finitions à la main

Suivant le style de la collection, certaines fèves sont peintes au pinceau tandis que d’autres sont décorées à la feuille apposée à la main, principe de décalcomanie fabriquée par procédé de sérigraphie.

La cuisson des fèves

Le label « Entreprise du patrimoine vivant » reconnait l’excellence du savoir-faire artisanal de la manufacture Colas.

Application de sérigraphie

La fève est devenue aujourd’hui un véritable objet de communication synonyme de « partage »

La manufacture Colas réalise des collections de fèves sur mesure et elle est devenue la référence auprès des collectionneurs et des professionnels comme des compagnons du devoir, des artisans boulangers, des chefs étoiles, des entreprises du luxe et des grands groupes internationaux.