La manufacture "Indiscrète" brade des milliers d'articles, avant l'arrêt de la marque

"C'est un crève-cœur terrible", concède Christelle Bois, directrice de la manufacture de lingerie de Chauvigny . Devant des dizaines de bacs remplis des derniers articles fabriqués à la main par les couturières poitevines et vendus à prix cassés, elle reste sans voix. "Ca a été un combat de cinq années pour créer des emplois, détaille-t-elle. On en a même créé et là... Voilà... Plus rien". Dix euros les culottes et quinze des soutiens-gorges, Lise n'en revient pas. "Je porte du 'Indiscrète', et voir ça, ça me met la chair de poule. C'est tellement triste." La braderie se poursuit jusqu'à jeudi, mais a attiré des centaines de personnes depuis lundi.

ⓘ Publicité

"La reprise du commerce avec la Chine nous a tué"

Michel Gouzon, le président bénévole de la marque de dessous voit plusieurs raisons à la fin de l'activité. "Après le Covid, les gens ont cessé d'acheter du 100% Français et l'inflation est arrivée, déplore-t-il. Et puis nous avons eu un contrôle et une bobine de fil espagnole nous a fait perdre notre label 100% Français". L'activité de la manufacture ne cesse pas, mais les couturières fabriqueront à l'avenir des produits d'autres marques, en sous-traitance. Mais pour l'instant, les carnets de commande ne sont pas pleins. "On a du travail pour la fin de l'année, mais d'ici là, il faut espérer".